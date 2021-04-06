BODRUM BÜLENT ERSOY VİLLASININ TADİLATI İÇİN BODRUM'A GELDİ
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BODRUM BÜLENT ERSOY VİLLASININ TADİLATI İÇİN BODRUM'A GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yeni aldığı villasının tadilat çalışmalarını bakmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

TÜRK sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, yeni aldığı villasının tadilat çalışmalarını bakmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, yeni satın aldığı villasının tadilatı için Bodrum'a geldi. Ersoy, arkadaşlarıyla bir restoranda yemek de yedi. DHA kameralarına konuşan Ersoy, ikinci doz aşısını olduktan sonra Bodrum'da yeni aldığı villasının tadilat çalışmalarını görmek için geldiğini ifade etti. Ersoy, "Ne oluyor ne bitiyor onu görmek için geldim. Malum önümüz Ramazan. Orucumu İstanbul'daki evimde tutacağım. Ramazan öncesi tadilat çalışmalarını görmek için geldim ve İstanbul'a döneceğim" dedi. Mücevherlere tutkusuyla bilinen Ersoy'un dev taşlı yüzüğü dikkatlerden kaçmadı. Hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan Ersoy, taksiye binerek evine doğru hareket etti.

BODRUM BÜLENT ERSOY VİLLASININ TADİLATI İÇİN BODRUM'A GELDİ
BODRUM BÜLENT ERSOY VİLLASININ TADİLATI İÇİN BODRUM'A GELDİ
BODRUM BÜLENT ERSOY VİLLASININ TADİLATI İÇİN BODRUM'A GELDİ
BODRUM BÜLENT ERSOY VİLLASININ TADİLATI İÇİN BODRUM'A GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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