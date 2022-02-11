Bodrum Belediyesi'nden, tarımsal üretimin devamlılığı için destek!

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerin üretimi bırakmamaları için her türlü desteğini sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Pınarlıbelen Mahallesi Etrim Mevkii'nde bulunan Garaova Tarım Kampı ve Uygulama Merkezi'nde zeytin üreticilerine organik tarım ve zeytin yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin ardından, Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlenen programda, sera üretimi yapan çiftçilere gübre hibe edildi.

Zeytin Bahçesinde Budama Eğitimi

Garaova Tarım Kamp ve Uygulama Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde düzenlenen uygulamalı programa Karaova Bölgesi Mahalle Muhtarları, zeytin üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Seminerde, Ziraat Yüksek Mühendisi Filiz Nur Ergeçgil ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Özer tarafından çiftçilere zeytin ve zeytin üreticiliği ile organik tarım yetiştiriciliği anlatıldı.

Seminer kapsamında, Çömlekçi Mahallesi'nde belediyeye ait örnek zeytin bahçesi alanında, zeytin üreticileri ve vatandaşlara uygulamalı olarak zeytin ağacı budama eğitimi verildi. Zeytin ağacının gençleştirilmesi ve ürün budaması üreticilere uygulamalı olarak gösterildi.

Üreticilere Solucan Gübresi Hibe Edildi

Planlı çalışmalar doğrultusunda, Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlenen törende çiftçilere gübre desteği verildi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Karaova Muhtarları ile birlikte 30 üreticiye 6 ton gübre, sıvı solucan gübresi ve bordo bulamacı dağıtımını gerçekleştirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğünde, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlatılan üreticilerine destek projelerinin hızla sürdüğünü ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, "Bugün ülkemizde, ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle artık üretim yapmak iyice zorlaştı. Üreticilerimizin, son zamlardan sonra ciddi bir ekonomik yükün altında olduklarını yakından biliyoruz. Bodrum Belediyesi olarak bir nebze olsun üreticilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Geçen seneden bu yana yüzde 350-400 bandında artan gübre fiyatlarından dolayı sera üreticilerimize 6 ton gübreyi teslim ettik." dedi.

Üretici Desteklerden Memnun

Bodrum Belediyesi'nin yaptığı bu uygulamadan oldukça memnun olan üreticilerden Çiftçi Sabri Şengör, gübreye gelen zamlardan çiftçilerin üretemez durumu geldiğini ifade ederek verilen desteklerden mutlu olduklarını söyledi. Üreticiler, bugüne kadar çiftçiye verilen destekler için Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etti.

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