Bodrum Belediyesi kendi yağında kavruluyor

15.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:23

Bodrum Belediyesi, bir taraftan ilçenin her mahallesine hizmet ulaştırmaya çalışırken, diğer taraftan da belediye mülklerini en uygun şekilde değerlendirerek sahip çıkıyor.



Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye'ye ait arazilerde yetişen zeytinleri toplayıp zeytinyağı elde ederek ekonomiye kazandırıyor. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Bodrum'da başlattığı tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında Karaova'nın atıl kalan tarım ürünleri ekonomiye kazandırılmaya başladı. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Karaova'nın tarım ürünlerini tüketiciye ulaştırmak amacıyla şimdi de Belediye kafeteryalarında Karaova'nın zeytinyağlarını kullanmak için harekete geçti.



Bu kapsamda, ekipler Çömlekçi Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyeye ait zeytinliklerde hasat yaptı. Özel bir yağhanede sıkılan zeytinlerden elde edilen soğuk sıkım zeytinyağı, şişelenerek Belediye kafelerinde kullanılmak üzere Gıda A.Ş.'ye teslim edildi.



Bugüne kadar bakımı yapılmadığı ve atıl kaldığı için Çömlekçi'deki zeytinlik alandan düşük rekolte alındığını belirten Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, Karaova'daki zeytin bahçelerinde verimi ve kaliteyi yükseltmek için çalışmalarına başladı. Budama ve bakım yapılan ağaçlardan, gelecek hasat döneminde daha yüksek verim elde edilmesi bekleniyor.



"Bodrum'un tüm değerleri Bodrum halkınındır" diyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Karaova'nın zenginliklerini adım adım ekonomiye kazandırmak için çalışmaya ve proje üretmeye devam edeceğiz.Hem belediyemizin hem de ilçemizin ekonomisine katkı koyacak bu projeler aynı zamanda üreticimizi de teşvik edecek.Bu sadece tarım hamlesi değil aynı zamanda turizmimizi çeşitlendirmek için atılmış önemli bir adım olacak. Çünkü biz Bodrum turizmini, Bodrum tarımı ile kalkındırmak istiyoruz." diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA