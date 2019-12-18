Bodrum'da kaçak yapılaşma ile başlattılan mücadele aralıksız devam ediyor

18.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:28

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Yıkım Koordinasyon Şefliği ekipleri, Güvercinlik ve Küçükbük Mahallelerinde yıkım kararı alınan bina ve eklentiler ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Bazı yapı sahipleri, Belediye ekipleri gözetiminde yıkım işlemini kendileri yaparken bazı yapılarda ise yıkımı Belediye ekipleri yaptı.

Ülke genelinde imar suçunun en çok işlendiği yer olan Bodrum'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaymakamlık ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içinde çalışmalar devam ediyor. Bodrum'da yasal mevzuatlara aykırı, imar planları dışında, doğayı tahrip eden, vahşi yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Belediye Başkanı Aras'ın talimatıyla başlatılan "Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği" ne devam edilecek.

Kaynak: Bültenler