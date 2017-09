Bodrum AK Parti'nin En Güçlü Başkan Adayı Cumhur Kısa

Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Macit Gündoğdu'nun istifa etmesinin ardından Ak Parti Bodrum ilçe teşkilatı Başkanlığına Cumhur Kısa'nın aday olduğu öğrenildi.



Geçtiğimiz günlerde Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Macit Gündoğdu görevinden istifa etmişti. Birçok aday Başkanlık için başvururken Bodrum Ak Parti İlçe Teşkilatında yıllardır görev yapan Cumhur Kısa'yı partililer ve mahalle teşkilatları başkan olarak görmek istiyor. Ak Parti Genel merkezinde ise Cumhur Kısa'nın isminin öne çıktığı öğrenildi. Kısa ise bu durum için Partinin vereceği her göreve hazır olduğu ifadelerini kullandı.



Bodrum Ak Parti Teşkilatının önemli isim



2008 yılından beri Ak Partinin her kademesinde bulunan Kısa, ilk olarak dış ilişkiler başkanı seçildi. Ardından genel sekreter, teşkilat başkanı ve son olarak seçim işleri başkanı olarak görev yaptı. İngilizce öğretmeni olan Kısa, 2005 yılından beri turizmci olarak Bodrum'un turizmine katkıda bulundu. Besiad üyesi olan Kısa, Eski Bodrum İlçe Başkanı Yılmaz Algül zamanında ise Partinin oylarını yaklaşık yüzde 15 yükselterek Partiye büyük katkılarda bulundu.



Kısa Ak Partinin vereceği her görevi layığıyla yerine getireceğini söyleyerek "Uzun yıllardır Ak partiye gönül verdim. Benim için makam mevki önemli değil Partimin bana vereceği her göreve layık olmaya çalıştım. Ak Partinin vereceği hiç bir görevden kaçmadım, kaçmamda"dedi. - MUĞLA