Bodrum açıklarında 19 sığınmacı kurtarıldı
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Bodrum açıklarında 19 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir feribotun kaptanının fark ettiği lastik bottaki 19 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum açıklarında 19 sığınmacı kurtarıldı
12.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:19

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir feribotun kaptanının fark ettiği lastik bottaki 19 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum Feribot İşletmecilerine ait Bodrum-Datça seferini yapan "Kemal Reis 3" adlı feribotun kaptanı Uğur Özsarsılmaz, Karaada'nın güneyinde bir lastik bot olduğunu fark etti.

Botta sığınmacılar olduğunu gören Özsarsılmaz, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 19 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Özsarsılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, botu uzaktan gördüğünde sığınmacı botu olabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Rotasının dışında olmasına rağmen bota doğru hareket ettiğini belirten Özsarsılmaz, "El sallamaya başladılar. Botun motoru yok, küreği yok. Üzerlerinde can yelekleri yoktu. Birkaç yolcu sahil güvenliğe bilgi verdikten sonra sefere devam etmemi istedi ancak ben bırakmadım. Acil bir durumda müdahale etmek için bekledim. Vicdanım rahat. İnsanın ülkesinden, vatanından ayrılması kolay değil." ifadelerini kullandı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri değerlendirilen sığınmacıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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