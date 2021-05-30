Bodrum'da aşk başkadır

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, yeni sevgilisi Yusuf Aydın ile ilk kez yan yana objektiflere takıldı.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Tuba Ünsal, geçtiğimiz yıl şubat ayında aşk yaşamaya başladığı iş insanı Yusuf Aydın ile ilk kez görüntülendi.

Ünsal ve Aydın, önceki Bodrum Torba'da konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Gözlerden uzak birliktelik yaşayan ve şimdiye kadar yan yana görüntülenmeyen ikiliye bir grup arkadaşları da eşlik etti.

Zaman zaman romantik anlar yaşayan aşıklar, birbirlerini öpücüklere boğdu. O anlar ise Habertürk objektiflerine böyle takıldı. Çiftin Mart ayında Meksika'ya tatile gittiğine ilişkin haberler basına yansımıştı. Aşıkların karantina dönemini de Ünsal'ın Şile'deki yazlığında geçirdiği de konuşulmuştu.

39 yaşındaki ünlü oyuncuTuğba Ünsal, 2018 yılında 2 çocuğunun babası Mirgün Cabas'tan boşanmıştı. Ünsal, ardından Caner Karaloğlu ile olaylı bir birliktelik yaşamıştı.

Ahmet Nazif Zorlu'nun, kızı Şehminur Aydın'dan olan 30 yaşındaki torunu Yusuf Aydın, Turgut Aydın Holding'te finans alanında yöneticilik yapıyor.

Kaynak: Snob Magazin