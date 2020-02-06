: Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın, böbreğini geri almak için soluğu Esra Erol'da aldı

06.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:55

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün ilginç bir olay yaşandı. 2006 yılında evlenen Maviş Erdoğan, 2009 yılında rahatsızlanan eşi Ahmet Erdoğan'a böbreklerinden birisini verdi. Aldatıldığını öğrenince böbreğini eski eşinden geri istedi ancak aldığı "vermeseydin" cevabıyla şaşkına döndü.

ARKADAŞININ EŞİYLE KAÇTI

1 çocukları olan Ahmet ve Maviş Erdoğan çiftinin yuvası 2019 yılının Nisan ayında çatırdadı. Eşinin böbreğiyle hayata tutunan Ahmet Erdoğan, en yakın arkadaşı C.A.'nın eşi A.A. ile kaçarak kendisine böbreğini veren eşini ve çocuğunu terk etti. Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren ve birçok sağlık problemleriyle başa çıkmaya çalışan Maviş Erdoğan ise soluğu Esra Erol'da programında aldı.

"CANIMI VERDİM, "CANIMI ALDI" DİYEREK İSYAN ETTİ

En yakın arkadaşının eşi olan A.A. ile ilişkilerini doğrulayan Ahmet Erdoğan, izleyicinin büyük tepsini çekti. Tek böbreğiyle yaşam mücadelesi veren ve 11 yaşındaki oğluyla ortada kalan Maviş Erdoğan ise, "Canımı verdim, canımı aldı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

ESKİ EŞTEN "BÖBREĞİNİ VERMESEYDİN" YANITI

Bu ihaneti sindiremediğini söyleyen genç kadın "böbreğimi nasıl verdiysem öyle de geri istiyorum" diyerek isyan etti. Canlı yayına bağlanan eski eş Ahmet Erdoğan ise "vermeseydin" deyince stüdyoda bulunan herkes şoke oldu.

Kaynak: İHA

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