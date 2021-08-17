Bob Dylan hakkında cinsel istismar suçlaması
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Bob Dylan hakkında cinsel istismar suçlaması

Bob Dylan hakkında cinsel istismar suçlaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sanatçı Bob Dylan hakkında, 1965 yılında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna alkol ve uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. İşte şok eden gelişmenin perde arkası...

Nobel ödüllü sanatçı Bob Dylan, cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya. Müziğin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen 80 yaşındaki sanatçı hakkında dava açıldı. Bir kadın, 80 yaşındaki Amerikalı müzisyen hakkında, 1965 yılında, kendisi henüz 12 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla davacı oldu.

'CİNSEL İSTİSMAR' İDDİASI

Manhattan Yüksek Mahkemesi belgelerine göre Dylan, adı 'JC' olarak açıklanan davacıyla "arkadaşlık ve duygusal bağlantı" kurdu. ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan kadın, davada, ünlü folk müzik şarkıcısının kendisine uyuşturucu madde ve alkol vererek Chelsea Hotel'deki gösterişli odasında cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

Mahkeme kayıtlarına göre iddia sahibi kadın, Dylan'ın şöhretini kullanarak kendisinin güvenini kazandığını, cinsel istismarda bulunmak üzere onu kontrol altında tuttuğunu belirtti.

"ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE İLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ" İDDİASI

Kadın, Dylan'ın 1965 yılında nisan ve mayıs aylarında, birden fazla kez cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisiyle duygusal bağ kurarak çekingenliğini azalttığını, alkol ve uyuşturucu madde ile etkisiz hale getirdiğini iddia ederken, ünlü şarkıcının kendisini cinsel istismar amacıyla fiziksel şiddet uygulamakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Davacı, yaşadıklarının üzerinden 56 yıl geçmiş olsa da duygusal ve psikolojik izlerini halen taşıdığını belirtirken; depresyon, anksiyete (endişe) ve küçük düşmüş hissetme sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi.

"BU İDDİA DOĞRU DEĞİL"

Dylan'ın sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "56 yıllık iddia doğru değildir ve kuvvetle savunma yapılacaktır" dedi.

Asıl adı Robert Allen Zimmerman olan Bob Dylan'ın, iki farklı evlilikten altı çocuğu var.

Bob Dylan hakkında cinsel istismar suçlaması
Bob Dylan hakkında cinsel istismar suçlaması
Bob Dylan hakkında cinsel istismar suçlaması

Kaynak: Snob Magazin

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