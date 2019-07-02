BMW, Yeni X5'lerde Hidrojen Motoru Kullanacak

Kimi üreticilere göre gereksiz ve saçma bir buluş, kimileri için ise hala 'geleceğin yakıtı' olan hidrojen, otomobillerin doğaya verdiği zararı en aza indirgeyen yakıt olabilir. Elektrikli motorların gelişmesi ile bir kenara bırakıldığı düşünülen hidrojenle çalışan motorlar, bazı firmalara göre hala üstünde çalışmaya değer görülüyor. Görünüşe göre bu firmalardan biri de BMW.

Forbes dergisinin yaptığı bir habere göre BMW, önümüzdeki 10 yıl içerisinde BMW X5'in hidrojen motorlu bir test aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. BMW'den geçen haftaya kadar bu tür araçlarla ilgili çalışmaların bilgileri medya ile hiç paylaşılmamıştı. Şirketin Gelişim Müdürü Klaus Frohlich, "2020'li başlarında küçük bir hidrojen yakıtlı X5 serisi üretmeyi düşünüyoruz. Ardından, 2025 yılında Toyota ile birlikte seri üretime başlayacağız" dedi.

Şu anda piyasada olan hidrojen yakıtlı arabalar mevcut. Teknoloji zaten kullanılırken BMW'nin bu kadar beklemesinin sebebi hem fiyatları biraz düşürmek hem de teknolojinin biraz daha olgunlaşıp gelişmesini beklemek olabilir.