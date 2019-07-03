BMW, Fiat Chrysler, Audi ve Intel, Otonom Araç İlkelerini Yayınladılar

Yapay zeka teknolojisi her alanda hayatımızın içine girmeye devam ediyor. Elbette bu teknoloji, otomobil sektöründe de yer almaya başladı ve otonom araçların devri gün daha fazla yaklaşıyor. Hal böyle olunca da otomobil üreticileri, otonom araçlarla ilgili olarak ortak bir çalışma içerisine girdiler.

Otomobil sektörünün önde gelen isimlerinden BMW, Fiat Chrysler ve Audi gibi firmalar, teknoloji devi Intel ile iş birliği yaparak otonom araçlarda kullanılabilecek ilkeleri oluşturdular. Belirlenen ilkeler, kabaca otonom araçlarında bulunması gerekenleri tanımlıyor.

İşte BMW, Fiat Chrysler ve Audi'nin Intel ile iş birliği yaparak oluşturduğu ilkeler;

Güvenli çalıştırma



Operasyonel tasarım alanı



Kullanıcı sorumluluğu



Otomatik pilot veya şoförün aracı güvenli olarak devretmesi (otomatik pilottan şoföre geçiş ya da şoförden otomatik pilota geçiş)



Güvenlik seçeneklerinin değerlendirilmesi



Pasif güvenlik seçenekleri



Sorumluluk



Verilerin kaydedilmesi



Trafik davranışları



Güvenli bölgelerin tayini

Yapılan açıklamalarda bu ilkelerin, hem şoför hem de otonom aracın bilmesi gereken temel şeyler olduğu ifade edilirken otomobil üreticilerinin bu ilkeleri göz önünde bulundurmasının hem ürettikleri araçların hem de trafik güvenliğinin sağlanmasında büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Elbette bu ilkeler hangi otomobil üreticileri tarafından benimsenecek bilinmiyor ancak Intel ve bazı üreticiler tarafından oluşturulmuş olan bu ilkeler, ilerleyen dönemlerde ülke hükümetleri tarafından masaya yatırılabilir.