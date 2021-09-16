BM Teknoloji Bankası, Sudan'a eğitim ve girişimcilik konularında destek sağlayacak

Sudan Sanayi Bakan Vekili İsmail Şemseddin Şafii, Birleşmiş Milletler (BM) Teknoloji Bankası'nın ülkesinde eğitim ve girişimcilik alanlarındaki desteğe odaklandığını bildirdi.

Bakan Vekili Şafii, başkentteki bakanlık binasında Birleşmiş Milletler BM Teknoloji Bankası İcra Direktörü Joshua Setipa ile Sudan'a desteğin yollarını görüştü.

Şafii, görüşmenin ardından AA muhabirine, Sudan'ın teknoloji alanını geliştirmek için BM Teknoloji Bankası heyeti ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Teknoloji Bankasının özellikle eğitim ve girişimcilik alanlarına odakladığını belirten Şafii, bankanın düzenleyeceği çalıştaya da katılacaklarını ifade etti.

BM Teknoloji Bankası İcra Direktörü Setipa da Sudan'daki teknolojik imkanları geliştirerek ekonomik durumu iyileştirmeye çalıştıklarını belirterek, Sudan Sanayi Bakanlığında sanayi stratejisiyle temaslarına başladıklarını dile getirdi.

Kadınları ve gençleri destekleyerek topluma daha fazla fayda sağlanacağını aktaran Setipa, sanayi alanına sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan kaynakları güçlendirmek için buraya geldiklerini kaydetti.