BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü - Haberler
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BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran'da bulunan Pedersen ile Abdullahiyan'ın Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre görüşmede "ABD'nin Suriye'deki varlığının ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarının siyasi çözüm sürecine zarar verdiğini" ifade eden Abdullahiyan, uluslararası kamuoyunun bu konuya önem vermesi gerektiğini söyledi.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

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