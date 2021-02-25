BM Raportörü Callamard, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunun önemini vurguladı

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan ve yakın zamanda açıklanması beklenen ABD raporunun "adalet için kritik öneme sahip olduğunu" belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan ve yakın zamanda açıklanması beklenen ABD raporunun "adalet için kritik öneme sahip olduğunu" belirtti.

Al Jazeera'nın haberine göre, Callamard, Columbia Üniversitesinde Knight First Amendment Enstitüsü tarafından düzenlenen panele katıldı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) Kaşıkçı raporunun, cinayetten kimin sorumlu olduğuyla ilgili bilgi vermesinin beklendiğini ifade eden Callamard, daha fazla kanıta sahip olunduğunda dünyanın geri kalanının verilecek herhangi bir bilgiyi görmezden gelmesinin imkansız olacağını söyledi.

Yakın zamanda açıklanması beklenen raporun adalet için kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Callamard, ABD demokrasisi için DNI raporunun yayımlanması gerektiğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa sürede açıklanacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik