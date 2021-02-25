BM Raportörü Callamard, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunun önemini vurguladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BM Raportörü Callamard, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunun önemini vurguladı

25.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:44
BM Raportörü Callamard, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunun önemini vurguladı

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan ve yakın zamanda açıklanması beklenen ABD raporunun "adalet için kritik öneme sahip olduğunu" belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan ve yakın zamanda açıklanması beklenen ABD raporunun "adalet için kritik öneme sahip olduğunu" belirtti.

Al Jazeera'nın haberine göre, Callamard, Columbia Üniversitesinde Knight First Amendment Enstitüsü tarafından düzenlenen panele katıldı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) Kaşıkçı raporunun, cinayetten kimin sorumlu olduğuyla ilgili bilgi vermesinin beklendiğini ifade eden Callamard, daha fazla kanıta sahip olunduğunda dünyanın geri kalanının verilecek herhangi bir bilgiyi görmezden gelmesinin imkansız olacağını söyledi.

Yakın zamanda açıklanması beklenen raporun adalet için kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Callamard, ABD demokrasisi için DNI raporunun yayımlanması gerektiğini kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün, Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa sürede açıklanacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Hakan Kutlu Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM Raportörü Callamard, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunun önemini vurguladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 14:54:08. #1.14#
title