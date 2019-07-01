BM'nin uygulanması için Türkiye'ye 180 gün verdiği karar hakkında hukukçular ne diyor?

Birleşmiş Milletler'in (BM) mayıs ayı sonunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Malezya polisinin ortak çalışması sonucunda Türkiye'ye iade edilen İsmet Özçelik ve Turgay Karaman'ın başvurusu üzerine verdiği kararı hukukçular euronews'e değerlendirdi. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi hukukçu Öykü Didem Aydın'a göre söz konusu kişilerin Türkiye'ye getirilme işlemi keyfi bir müdahale değil. Kerem Altıparmak'a göre ise 'kararın üzerine dayandırıldığı sözleşme' Türkiye için bağlayıcı nitelik taşıyor.

BM İnsan Hakları Komitesi, 28 Mayıs 2019 tarihli kararında "FETÖ üyesi" oldukları iddiasıyla 2017 yılında Malezya'da gözaltına alınarak Türkiye'ye teslim edilen akademisyen İsmet Özçelik ile Time International School Müdürü Turgay Karaman'ın özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirtmişti. Bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yapan Komite, Ankara'ya kararın uygulanması için 180 gün tanımıştı. Euronews.com'da Görüntüle