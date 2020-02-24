BM, Libya'da savaşan tarafların ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını duyurdu
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BM, Libya'da savaşan tarafların ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Libya’da savaşan tarafların, sivillerin bölgelerine güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için ateşkes anlaşması taslağı hazırladığını duyurdu.

24.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:42
BM, Libya'da savaşan tarafların ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını duyurdu

(BM) 'da savaşan tarafların, sivillerin bölgelerine güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için ateşkes anlaşması taslağı hazırladığını duyurdu.


BM, Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan, Cenevre'de düzenlenen 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ikinci turunun sona erdiğini açıkladı. Komite toplantılarının mart ayında devam edeceği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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