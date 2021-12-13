BM İnsan Hakları Konseyi, Etiyopya'daki durumu görüşmek üzere özel oturum düzenleyecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Etiyopya'daki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere 17 Aralık'ta özel oturum düzenleyecek.

47 üyeli Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye devletler ve gözlemci ülkelerin, toplantıya ağırlıklı olarak video konferans yöntemiyle katılabileceği belirtildi.

Oturum talebi, Avrupa Birliğinden (AB) gelirken, teklife Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fiji, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Marshall Adaları, Güney Kore, Ukrayna, İngiltere ve Uruguay olmak üzere toplam 17 ülke destek verdi.

Buna göre Konsey, 17 Aralık cuma günü toplanarak "Etiyopya'daki ciddi insan hakları durumunu" görüşecek.

BM İnsan Hakları Konseyinde özel oturum düzenlenmesi için Konsey üyesi en az 16 ülkenin ortak teklifte bulunması gerekiyor.

Konsey kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Etiyopya'da çatışma ve diğer tehditlerden ötürü insani durumun endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, 23 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurmuştu.

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri

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