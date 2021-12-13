BM İnsan Hakları Konseyi, Etiyopya'daki durumu görüşmek üzere özel oturum düzenleyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM İnsan Hakları Konseyi, Etiyopya'daki durumu görüşmek üzere özel oturum düzenleyecek

BM İnsan Hakları Konseyi, Etiyopya'daki durumu görüşmek üzere özel oturum düzenleyecek
AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Etiyopya'daki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere 17 Aralık'ta özel oturum düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Etiyopya'daki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere 17 Aralık'ta özel oturum düzenleyecek.

47 üyeli Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye devletler ve gözlemci ülkelerin, toplantıya ağırlıklı olarak video konferans yöntemiyle katılabileceği belirtildi.

Oturum talebi, Avrupa Birliğinden (AB) gelirken, teklife Avusturya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fiji, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Marshall Adaları, Güney Kore, Ukrayna, İngiltere ve Uruguay olmak üzere toplam 17 ülke destek verdi.

Buna göre Konsey, 17 Aralık cuma günü toplanarak "Etiyopya'daki ciddi insan hakları durumunu" görüşecek.

BM İnsan Hakları Konseyinde özel oturum düzenlenmesi için Konsey üyesi en az 16 ülkenin ortak teklifte bulunması gerekiyor.

Konsey kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Etiyopya'da çatışma ve diğer tehditlerden ötürü insani durumun endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, 23 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurmuştu.

AB'den Rus Wagner Gruba yönelik yaptırım

AB'den Rus Wagner Gruba yönelik yaptırım

 Müge Anlı'da eşinin pideciyle kaçtığını öğrendikten sonra intihar eden kocayla ilgili kahreden iki detay

Müge Anlı'da eşinin pideciyle kaçtığını öğrendikten sonra intihar eden kocayla ilgili kahreden iki detay

 Irak'ın kuzeyinde 9 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title