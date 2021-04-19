BM Genel Sekreteri Guterres: Uçurumun eşiğindeyiz
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BM Genel Sekreteri Guterres: Uçurumun eşiğindeyiz

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Yaşam

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2020 yılının şimdiye kadar ki en sıcak 3 yıldan biri olduğunu belirttiği raporunun ardından BM Genel Sekreteri Guterres, çarpıcı bir açıklamada bulundu. 2020'nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu dile getiren Guterres, iklim kriziyle mücadelede "Bu yıl, eylem yılı olmalı" diyerek "uçurumun eşiğindeyiz" uyarısını yaptı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 2020 Küresel İklim Raporu'nda, koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlamanın iklim değişikliğini ve etkilerini frenleyemediği kaydedildi. 2020 yılının en sıcak 3 yıldan biri olduğu belirtilen raporda, dünya genelinde kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olaylarının daen yüksek seviyelere ulaştığı bilgisi yer aldı.

BM Genel Sekreteri Guterres: Uçurumun eşiğindeyiz
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

"BU YIL EYLEM YILI OLMALI"

Raporun üzerine düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulanan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2020 yılının sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, "uçurumun eşiğindeyiz" uyarısında bulundu.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması ve karbon salınımının 2050'ye kadar sıfıra indirilebilmesi için hükümetlere "iddialı planlar" sunmaları çağrısı yapan Guterres, iklim kriziyle mücadelede "Bu yıl, eylem yılı olmalı." dedi.

Öte yandan Guterres, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil ekonomiye geçişin ise 25 milyon istihdam yaratacağını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Guterres: Uçurumun eşiğindeyiz
Damla Çelikli
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