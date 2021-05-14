BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter'dan yaptı
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BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter'dan yaptı

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter'dan yaptı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Gazze'nin İsrail tarafından abluka altına alındığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 109'a yükseldiği dakikalarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'e itidal çağrısını bale seyrederken sosyal medya hesabı üzerinden yapması büyük tepki çekti. Bayrama saygı duyduğunu belirten Guterres, İsrail'in saldırılarının derhal durmasının önemine dikkat çekerek saldırıların sadece radikalleşmeleri öne çıkardığını iddia etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi. Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı. İsrail güçleri sivil halka bomba yağdırırken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, bale seyredip sosyal medya hesabından İsrail'e itidal çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter'dan yaptı

TEPKİ YAĞDI

La Bayadère ( Tapınak Dansçısı) bale gösterisini izlerken Filistin ile ilgili attığı tweet tepkilere neden oldu. Bayrama saygı duyduğunu belirten Guterres, İsrail'in saldırılarının derhal durmasının önemine dikkat çekerek saldırıların sadece radikalleşmeleri öne çıkardığını iddia etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter'dan yaptı

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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