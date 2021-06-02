BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Lazzarini'den İsrail'e "Şeyh Cerrah" çağrısı Açıklaması

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'e işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden zorla tahliye planını durdurma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'e işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden zorla tahliye planını durdurma çağrısı yaptı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli aileleri ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lazzarini, "UNRWA, İsrail makamlarına tahliye planını iptal çağrısını yineliyor." dedi.

Lazzarini, "Zorla tahliyelere son verilmesi çağrısında bulunuyorum, bunu her yerde de ifade ediyorum. Evlerinden çıkarılmakla tehdit edilen bu ailelerin uluslararası hukuk kapsamında korunduğunu vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ziyaretinin İsrail'in tehcir kararlarına karşı ailelere destek amacı taşıdığını söyleyen Lazzarini, "Bir Yahudi yerleşimci tarafından ele geçirilen bir ev gördüm. Ev iki kısma ayrılmış, bir tarafında Filistinli aile ve diğer tarafında bir yerleşimci ailesi. Bu trajik bir durum." dedi.

Şeyh Cerrah'taki Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılarak yerlerine Yahudi yerleşimcilerin iskan edilmesi tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Lazzarini, mahallenin giriş çıkışlarına İsrail polisince kontrol noktaları kurulmasının Filistinlileri baskı altına anlamına geldiğini kaydetti.

İsrail mahkemesinin tahliye kararını ertelediğine ancak iptal etmediğine dikkati çeken Lazzarini, "Ailelerin zorla evlerinden çıkarılmaları uluslararası hukuka aykırıdır." diye konuştu.

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat