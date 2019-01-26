BM'de Konuşan Rus Büyükelçi Nebenzia: "Abd, Venezuela'da Darbe İstiyor"

- BM'de konuşan Rus Büyükelçi Nebenzia: "ABD, Venezuela'da darbe istiyor"

NEW YORK - BM Güvenlik Konseyi Venezuela için toplandı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "ABD, Venezuela'da darbe istiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki krizin masaya yatırılması için olağanüstü toplandı. Toplantıya BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya'nın Büyükelçisi Vassily Nebenzia'nın açıklamaları damga vurdu. ABD'yi, Venezuela'da darbe istemekle suçlayan Nebenzia, "Venezuela, barış ve güvenlik için bir tehdit değil. Bazı durumlarda barış tehdidini temsil eden şey Washington'un bir darbe düzenleme teşebbüsüdür" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yaptığı konuşmada kendisini devlet başkanı ile eden Ulusal Meclis başkanı Juan Guaido'ya destek istedi. Taraf seçme zamanı geldiğini söyleyen Pompeo, "Bir taraf seçme zamanı. Yeterince oyunlar, yeterince gecikmeler yaşandı. ya özgürlük isteyen insanların yanında olacağız veya kaos ile aynı hizada duracağız" sözlerini kullandı.

Maduro'nun yardımcısından petrol açıklaması

ABD'nin Venezuela'ya ambargo uygulama aşamasına gelip, petrol alımını durduracağının konuşulduğu ortamda Nicolas Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodrguez, "Çin'in ihtiyacı olan tüm petrol Venezuela'da var. Venezuela dost ülkelerinin ihtiyaç duyduğu tüm petrolü karşılayacak" sözünü verdi.

ABD'den Venezuela'ya tartışmalı isim

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, İran-kontra skandalı olarak bilinen olaydan hüküm giyen eski diplomat Elliott Abrams'ı Venezuela Özel Temsilcisi olarak atadı. Abrams, 1986'da eski başkan Ronald Reagan döneminde İran'a yasa dışı silah satışından elde edilen paranın Nikaragua'daki anti-komünist kontrgerillaya aktarılmasıyla ilgili İran-kontra skandalında suçlu bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Elliott, Venezuela halkına ülkelerinde demokrasi ve refahı tam biçimde yeniden oluşturmaları için yardım etmeye yönelik misyonumuza önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

ABD'li diplomatlar Venezuela'dan çekildi

Öte yandan Maduro'nun restini göremeyen ABD'li diplomatik kadro 72 saatlik süre dolmadan Venezuela'dan çekildi. ABD'li diplomatlar Venezuelalı güvenlik görevlileri tarafından insan haklarına saygı yasalarına uygun olarak Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'na götürüldü. Venezuela Kültür Bakanı Ernesto Villegas Twitter hesabında paylaştığı görüntülerle ABD'li diplomatların Venezuela'dan çekildiğini duyurdu.

Kaynak: İHA