BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi şiddetli kuraklıkla karşı karşıya - Haberler
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BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi şiddetli kuraklıkla karşı karşıya

BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi şiddetli kuraklıkla karşı karşıya
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afrika Boynuzu bölgesinde milyonlarca kişinin şiddetli kuraklık ile mücadele ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afrika Boynuzu bölgesinde milyonlarca kişinin şiddetli kuraklık ile mücadele ettiğini açıkladı.

FAO Acil Durum Direktörü Rein Paulsen, yazılı açıklamada, Etiyopya, Somali ve Kenya'daki kuraklığın uzun süredir devam ettiğine dikkati çekti.

Paulsen, Afrika Boynuzu ülkelerindeki şiddetli kuraklığa acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Açlık krizinin yaşanabileceği uyarısı yapan Paulsen, çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Paulsen, Kenya, Etiyopya ve Somali'deki kuraklıktan etkilenen 25 milyon kişi için 138 milyon dolarlık yardım gerektiğini belirtti.

Afrika Boynuzu ülkeleri 2019'da çöl çekirgelerinin tarım arazilerini istila etmesi nedeniyle gıda krizi ile karşı karşıya kalmıştı.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Afrika, Tarım, Güncel, Haber

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