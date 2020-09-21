BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları başlıyor
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BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları öncesinde açıklama yapan Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "Birçok açıdan tarihi bir oturum olacak.

BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları başlıyor
21.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:11

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları öncesinde açıklama yapan Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "Birçok açıdan tarihi bir oturum olacak. İlk etkinlik, Türkiye saati 16.00'da, açılışını yapacağım BM'nin 75. Yıldönümünü Anma Toplantısı olacak" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantıları bugün başlıyor. Toplantıların açılış konuşmasını, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır yapacak. Bozkır'ın ardından Genel Sekreter Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi Başkanı Abdou Aborry, Ekonomik ve Sosyal Konseyi Başkanı Münir Akram ile Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Abdulqawi Ahmed Yusuf ile gençlik temsilcileri konuşma yapacak. Açılışta ayrıca BM'nin 75. yıl dönümü nedeniyle etkinlikler de gerçekleştirilecek.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok açıdan tarihi bir oturum olacak. BM'nin 75. yılında fiziki katılım ve video mesajları birleştireceğiz. İlk etkinlik, Türkiye saati 16.00'da, açılışını yapacağım BM'nin 75. Yıldönümünü Anma Toplantısı olacak" ifadelerini kullandı. Bozkır, "BM'nin 75. Yıldönümünü Anma Toplantısı'nda liderler, bakanlar ve ülke temsilcileri, BM'nin 75 yılda başardıklarını, karşılaştığı sorunları ve önümüzdeki dönemde BM'yi daha etkin hale getirmenin yollarını ele alacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KONUŞACAK

Ülke liderleri ise BM'deki konuşmalarını sanal yolla gerçekleştirecek. İlk konuşmayı ev sahibi ülke adına ABD Başkanı Donald Trump yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ise 12. sırada yayınlanması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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