BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır Azerbaycan'da

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bozkır'ın Bakü temasları kapsamında Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret edeceği belirtildi. Azerbaycan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilecek olan Bozkır, Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek. Bozkır'ın Azerbaycan ziyaretinin 12 Nisan'da kadar devam edeceği aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı