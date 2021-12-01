BM: 2021'de Yemen'in Marib ilinde 64 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde yılbaşından itibaren çatışmalar nedeniyle 64 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, eylül ayında yeniden başlayan çatışmaların, Marib ve çevresindeki bölgelerde yaşayan sivilleri önemli ölçüde etkileyerek kitlesel göçlere neden olduğu, sivillerin hareketini ve ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaşmasını kısıtladığı belirtildi.

Bu yılın ocak ve kasım ayları arasında Marib'de 10 bin 742 aileden oluşan 64 bin 450'den fazla kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden edildiği aktarılan açıklamada, bunlardan 45 bin 450 kişinin eylül ayından bu yana yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, yeni yerinden edilmelerin, mevcut insani ihtiyaçları şiddetlendirerek, özellikle kadınlar ve çocuklar için barınma, gıda, temel ev eşyaları, su ve sanitasyon, eğitim ve koruma hizmetlerine olan ihtiyacı önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Yemen hükümeti, kentteki çatışmalar nedeniyle eylül ayından bu yana yaklaşık 100 bin kişinin sığınmacı durumuna düştüğünü açıklamıştı.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri

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