BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı

Geçtiğimiz aylarda BluTV'de ilk sezonuyla birlikte izleyicilerle buluşan ve yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak dizisi yayından kaldırıldı. Gelen tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan platform, "18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive edilinceye kadar Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz" dedi.

Online dizi ve film platformu BluTV'de yayınlanan 'Çıplak' isimli dizi RTÜK tarafından yayından kaldırıldı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı dizinin kaldırılmasına tepki gösterirken, platformdan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

"BİR SÜRELİĞİNE ERİŞİME KAPATILDI"

BluTV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili BluTV izleyicileri, dünden beri gündemde olan 'Çıplak' isimli dizimizle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. BluTv'den açıklama geldi18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz. Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerimizle buluşacaktır" denildi.

CÜNEYT ÖZDEMİR TWEET ATMIŞTI

Gazeteci Cüneyt Özdemir, dizinin fragmanını paylaşarak "Aman RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bey görmesin!" demişti.

ÇIPLAK DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan Eylül adındaki genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Bir doğum günü partisine katılan Eylül, partinin sahibine aşık olur ve planları değişir. Çıplak, geçtiğimiz haziran ayında prömiyerini yapmıştı ve ikinci sezon onayı almayı başarmıştı.