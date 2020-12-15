BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı
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BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı

15.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:09

Geçtiğimiz aylarda BluTV'de ilk sezonuyla birlikte izleyicilerle buluşan ve yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak dizisi yayından kaldırıldı. Gelen tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan platform, "18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive edilinceye kadar Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz" dedi.

Online dizi ve film platformu BluTV'de yayınlanan 'Çıplak' isimli dizi RTÜK tarafından yayından kaldırıldı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı dizinin kaldırılmasına tepki gösterirken, platformdan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

"BİR SÜRELİĞİNE ERİŞİME KAPATILDI"

BluTV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili BluTV izleyicileri, dünden beri gündemde olan 'Çıplak' isimli dizimizle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. BluTv'den açıklama geldi18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz. Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerimizle buluşacaktır" denildi.

BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı

CÜNEYT ÖZDEMİR TWEET ATMIŞTI

Gazeteci Cüneyt Özdemir, dizinin fragmanını paylaşarak "Aman RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bey görmesin!" demişti.

BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı

ÇIPLAK DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan Eylül adındaki genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Bir doğum günü partisine katılan Eylül, partinin sahibine aşık olur ve planları değişir. Çıplak, geçtiğimiz haziran ayında prömiyerini yapmıştı ve ikinci sezon onayı almayı başarmıştı.

BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı
Haber Yorumları (4)
TAHTAKURUSU: Ulan :D cevap sorunun içinde değil mi ? Şaşırtmaçlı soru bu
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HACİ DAYİ: Allah isteseydi elbiseyle yaratirdi demekki ciplaklik normaldir gardas birakin oynasin dizi
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
KARABİLAL: Saçma bir karar kaldırılması istemeyen izlemez arkadaş kime ne konu neymiş içeriği neymiş sonuçta para vererek üye olunuyor blutv ye normal kanalda yayınlanan bir yapım değil
Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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