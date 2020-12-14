BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı

Geçtiğimiz aylarda BluTV'de ilk sezonuyla birlikte izleyicilerle buluşan ve yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı 'Çıplak' dizisi yayından kaldırıldı. Blu TV'de yayınlanan dizinin yayından kaldırılmasına kimi kullanıcılar destek çıkarken, kimi kullanıcılar ise karar tepki gösterdi.

Blu TV'nin Çıplak isimli dizisi RTÜK tarafından yayından kaldırıldı. Sosyal medyada dizinin kaldırılmasına tepki geldi.

"TELEFONLA DİZİNİN YAYINDAN KALDIRILDIĞINI ÖĞRENDİK"

Dizinin yapımcısı olan TN Yapım'ın Genel Koordinatörü Merve Göntem, yayından kaldırma kararıyla ilgili olarak, "İkinci sezon çekimlerini bitirmemize günler kala, BluTV'den gelen bir telefonla dizinin yayından kaldırıldığını öğrendik" dedi.

ÇIPLAK DİZİSİ NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

RTÜK ve Blu TV'den konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

CÜNEYT ÖZDEMİR TWEET ATMIŞTI

Gazeteci Cüneyt Özdemir, dizinin fragmanını paylaşarak "Aman RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" demişti.

ÇIPLAK DİZİSİNİN KONUSU

Senaryosunu Merve Göntem ve Can Evrenol'un birlikte kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini Orkun Göntem'in, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı Çıplak, yurt dışında yaşamak için para biriktirmek isteyen ve bu amaçla eskortluk yapan Eylül adındaki genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Bir doğum günü partisine katılan Eylül, partinin sahibine aşık olur ve planları değişir. Çıplak, geçtiğimiz haziran ayında prömiyerini yapmıştı ve ikinci sezon onayı almayı başarmıştı.