Blue Fire, Xbox One ve PlayStation 4 İçin Çıkış Yapacak

Blue Fire, ilk olarak 4 Şubat'ta PC ve Nintendo Switch için dijital olarak piyasaya sürülmüştü ve ardından 1 Haziran'da Stadia için yayınlanmıştı.

Blue Fire, ilk olarak 4 Şubat'ta PC ve için dijital olarak piyasaya sürülmüştü ve ardından 1 Haziran'da Stadia için yayınlanmıştı.

Yayıncı Graffiti Games, üç boyutlu aksiyon macera oyununun 9 Temmuz'da Xbox One için dijital olarak çıkış yapacağını duyurdu. Oyunun PlayStation 4 versiyonu ise "yakında" çıkacak.

Blue Fire Oyun İçi Görsel

Blue Fire bizi görkemli günleri geride bırakan Penumbra krallığına bir yolculuğa çıkarıyor. Arazi karanlığa gömülmüş olsa da, içerisinde hala birçok sır ve hazineyi saklıyor. Sayısız tehlikeyle karşı karşıya kalan, Penumbra'nın sırlarını keşfeden ve sakinlerine yardım eden bir karakterin rolünü üstleniyoruz.

Oyun sırasında Penumbra'nın karanlık köşelerini keşfediyoruz, duvarlarda koşma, duvarlardan sekme ve çift zıplama yeteneği sayesinde platformlar üzerinde zıplıyoruz ve sayısız çevre tuzağından kaçınmanın yanı sıra düşman ordularıyla karşı karşıyayız.

Blue Fire

Blue Fire içerisindeki düşmanlar arasında hem standart rakipler hem de çok daha güçlü bölüm sonu canavarları karşımıza çıkacak. Dinamik savaşlar sırasında başarının anahtarı, hızlı atlatmak ve hızlı karşı saldırılara öncülük etmek olacak. Ayrıca zaman zaman Boşluğa, yani zorlu arazi engelleriyle dolu uzak bir ülkeye geçişlerle karşılaşacağız. Bu zor durumdan kurtulmak, başka hiçbir yerde bulamayacağınız özel eşyalarla ödüllendirilecek.

Oyunun arkasındaki itici güç, karakterler tarafından verilen görevler ve ilerledikçe kazandığımız çok daha iyi ekipmanlardan kaynaklanıyor. Bunun haricinde kılıç ve muska şeklinde yeni ekipmanları yolda bulabiliyor veya tüccarlardan satın alabiliyoruz. Üstelik zaman geçtikçe dövüş becerilerimizi de geliştiriyoruz.

Oyunun aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo