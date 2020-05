Bloodborne'un PC için de Geleceği İddia Ediliyor PlayStation konsolları için satışa sunulan büyük oyunları yavaş yavaş PC platformunda da görmeye başlıyoruz.

PlayStation konsolları için satışa sunulan büyük oyunları yavaş yavaş PC platformunda da görmeye başlıyoruz. Son olarak önümüzdeki ay Horizon: Zero Dawn - Complete Edition da bu listeye dahil olacak. Peki gelecekte daha başka hani oyunlar PC için gelecek? Bunu elbette resmi olarak bilmiyoruz. Bugün ortaya atılan bir iddia ise sırada Bloodborne'un olduğunu gösteriyor.

FromSoftware tarafından geliştirilmiş olan Bloodborne, 2015 yılında PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. Gerek atmosferi gerekse de oynanışı ile oyuncuların gönlünde taht kuran bu oyunun, PC için de satışa sunulması uzun zamandır umut ediliyordu. Bu umutlar, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human ve Heavy Rain oyunlarının PC için çıkışı ve Horizon: Zero Dawn - Complete Edition duyurusu ile bir kez daha yeşerdi. Bugün Respawnfirst sitesine yansıyan yeni bir gelişme ise heyecan yarattı.

Bloodborne PC için de Gelecek Mi?

Görünüşe göre Bloodborne oyununun PC versiyonu için geliştirilme aşamasına geçilmiş. Öyle ki "Bloodborne halihazırda PC için geliştiriliyor. Bu oyunu PC'de görmeyi isteyen sizlere bunu ulaştırmak istedim. Duyurulması on aydan bir yıla kadar bir zaman alabiliyor ama PC'ye gelecek diğer Sony oyunlarının duyuruları önce ve bu sonra gelebilir. Eğer PC'ye gelecek tek oyunun Horizon olduğunu düşünüyorsanız, şaşırmaya hazır olun. Ama bunu kesin bir teyit olarak algılamayın ve resmi haberleri bekleyin." açıklamasında bulunulmuş.

Bu iddianın gerçekleşmesi durumunda kimsenin başının yanmaması için herhangi bir isim veya bağlantı verilmemiş. Ancak bu bilginin özel bir grupta paylaşıldığını ve sızıntının kaynağındaki kişi, kaynağının oyun sektöründen yıllar tanıdığı kişiler ve ResetEra forumu olduğunu söylüyor.

Bakalım Bloodborne PC için gerçekten de duyurulacak mı? Yakın bir zamanda gelecek olası açıklama için gözümüz kulağımız Sony Interactive Entertainment cephesinde.