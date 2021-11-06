Bloober Team ve Rogue Games Güçlerini Birleştiriyor

Korku oyunu denilince akla ilk gelen stüdyolardan birisi olan Bloober Team ve dağıtıcı Rogue Games güçlerini birleştiriyor. Rogue Games'in resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Bloober Team ve Rogue Games yeni bir korku oyunu üzerinde beraber çalışacak.

Bloober Team korku oyunu denince akla ilk gelen stüdyolardan birisi. Layers of Fear serisi, Blair Witch ve Observer gibi yapımlara imza atmış olan stüdyo son olarak da karşımıza Medium ile çıkmıştı. Medium'dan yer yer olumsuz tepkilerle karşılaşsa da genel olarak olumlu eleştiriler alan Bloober'ın bir sonraki projesinin ne olduğu belirsizdi. Bu durum hala devam etse de yeni gelen açıklamalar Bloober'ın yeni bir oyun üzerinde çalışmaya çoktan başladığını ve bu defa Rogue Games ile beraber çalıştığını gösteriyor.

Rogue Games'in resmi internet sitesi üzerinden yapılan paylaşıma göre Bloober Team ve Rogue Games yeni bir oyun için güçlerini birleştiriyor. Yeni nesil konsollar ve PC için geliştirilecek oyunda ikili birlikte çalışacak. Rogue Ceo'su Matt Casamassina "Yıllardır Bloober'ın karanlık ve muhteşem oyunlarına hayrandık, bu yüzden aklımızdaki çılgın proje için en iyi ekibin onlar olduğunu hemen anladık" diyerek bu ortaklıktan ne kadar memnun olduğunu dile getirdi. Blooper CEO'su Piotr Babieno da konuyla ilgili "Bu inanılmaz projede Rogue Games ile işbirliği yapmaktan daha heyecanlı olamazdık. Özgünlüğün ve sürükleyiciliğin sınırlarını zorlayan oyunlar yapmaktan gurur duyuyoruz ve bizimle aynı vizyonu paylaşan bir şirketle çalışmak mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

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Bununla beraber oyunun içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Casamassina'nın sözlerinden ve Bloober'ın oyun anlayışından karanlık ve korku temalı bir yapımla karşı karşıya olduğumuzu düşünsek de şimdilik her şey belirsiz. Medium'un çıkışının üzerinden henüz 1 sene bile geçmediğini de düşünürsek, Bloober'ın yeni yapımı hakkında daha fazla şey öğrenmek için bir süre beklememiz gerekebilir.

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