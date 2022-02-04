Blizzard yeni bir Warcraft mobil oyunu planlıyor

Basın açıklamasına göre, "Blizzard, Warcraft serisi için 2022'de dahil olmak üzere önemli yeni içerikler planlıyor, yepyeni mobil Warcraft oyununu ilk kez oyuncularla buluşturacağız." ifadelerine yer verdi.

Activision Blizzard'ın bu Warcraft mobil oyununun bu yıl içerisinde planlanıyor olması ilginç. Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal, 2018'deki duyurusundan bu yana geliştiriliyor ve 2022'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Duyuru ve teorik sürüm arasındaki görünüşte kısa mesafe, Overwatch 2'nin erken ortaya çıkışından öğrenilen bir ders olabilir.

BU YIL PİYASAYA SÜRÜLMESİ PLANLANIYOR

Microsoft'un Activision Blizzard'ı yaklaşık 70 milyar dolara satın almasından sonra açıklanan 2021'in dördüncü mali raporunda Blizzard'ın yeni bir Warcraft oyunu üzerinde çalışmalar başlattığı duyuruldu ve oyunun 2022 yılında piyasaya sürülmesi hazırlanıyor.