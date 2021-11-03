Blizzard, Overwatch 2 ve Diablo 4'ün ertelendiğini duyurdu - Haberler
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Blizzard, Overwatch 2 ve Diablo 4'ün ertelendiğini duyurdu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Blizzard, Overwatch 2 ve Diablo 4'ün ertelendiğini duyurdu

Activision Blizzard, Overwatch 2 ve Diablo 4'ün çıkışını bir süre daha erteleyerek her iki oyun için de geliştirme süresinden daha fazla yararlanacaklar.

Diablo ve Overwatch'ın ertelenişi aslında sürpriz olmadı. BlizzCon 2019'da oyunlar duyurulduktan sonra OW2'nin ne zaman çıkacağı sorulduğunda, o zamanın oyun yönetmeni Jeff Kaplan, bilmediğini ve henüz bir fikri olmadığını belirtmişti. Blizzard, Şubat ayında Diablo 4 ve Overwatch 2'nin çıkışının 2021'e yetişemeyebileceğini söylemişti.

Şirketin yaptığı duyuru ile bu gişe rekorları kıran projelerin durumuna açıklık getirildi. Activision Blizzard yaptığı açıklamada, şirkette yeni bir liderlikle birlikte "gelecek yıl planlanan Blizzard içeriğinin bir kısmının tam potansiyeline ulaşmak için daha fazla geliştirme süresinden yararlanacağı ortaya çıktı." Dedi.

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Her iki oyunda da takımlar tamamlama yolunda büyük adımlar attılar, ancak daha fazla geliştirme süresi daha iyi ve uzun vadeli çıkış sonrası destek sağlayacak. Henüz iki oyun için de ne yazık ki bir çıkış tarihi verilmedi.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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