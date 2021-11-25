Blizzard, Battle.net'e DDoS saldırısı gerçekleştiğini açıkladı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
COD: Warzone, Overwatch ve daha fazla Battle.net oyunlarına erişim sıkıntılarının geçtiğini açıkladı.
Blizzard, sunucularını koordineli trafikle bunaltan DDoS saldırıları yapıldığını açıkladı. Oyuncularda yüksek gecikme süresine ve bağlantı kesilmelerine neden olan bir DDoS saldırısı yaşanıyor.
Blizzard, soruun doğrulanmış müşteri hizmetleri Twitter hesabındaki bir DDoS'tan kaynaklandığını ve ayrıca saldırı sırasında oturum açmaya çalışanlar da Battle.net istemcisinde DDoS atağı yaşandığını belirten yazılar da geçilmişti.
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Blizzard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzlemekte olduğumuz DDOS saldırıları sona erdi." Sözlerine yer verdi. Hala giriş sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki adımları izleyiniz.
BATTLE.NET BAĞLANTI SORUNLARI GİDERME
- Yönlendiricinizin verilerle dolup taşmamasını sağlamak için ağ aygıtlarınızı sıfırlayın.
- Kablosuz bağlantı kullanıyorsanız, bir bağlantı sorununu ekarte etmek için internet bağlantınızı optimize edin.
- Uyumluluk sorunlarını çözmek için sürücülerinizi ve işletim sisteminizi güncelleştirin.
- Ağ çakışmalarını çözmek için IP'nizi serbest bırakın ve yenileyin ve DNS'nizi temizleyin.
- Yazılım çakışmalarını çözmek ve kaynakları boşaltmak için diğer tüm uygulamaları kapatın.
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