Blinded By The Light Filmi

Blinded By The Light, Bruce Springsteen’in şarkılarını keşfetmesi ile hayatı değişen bir gencin hikayesini konu ediyor. 1987 yılında Margaret Thatcher’ın İngiltere’nin başında olduğu dönemde geçen filmde, Pakistan kökenli bir genç olan Javed, İngiltere’de Luton’da yaşamaktadır. Geleneklerine bağlı olan babası tarafından yetiştirilen Javed, memleketinde birçok hoşgörüsüzlüğe maruz kalır. Javed’in hayatı, Bruce Springsteen’in müziği ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Genç adam, Springsteen’in şarkıları sayesinde hayata dair pek çok şey öğrenir.



Yönetmen: Gurinder Chadha

Senaryo: Gurinder Chadha, Paul Mayeda Berges, Sarfraz Manzoor

Oyuncular: Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra, Aaron Phagura, Dean-Charles Chapman, Nikita Mehta, Nell Williams, Tara Divina, Rob Brydon, Frankie Fox, Hayley Atwell, Sally Phillips, Sofia Abbasi, Asheq Akhtar, Vincent Andriano, Raj Awasti, James Ballanger, Lee Barnett, Billy Barratt, Kumiko Kaur Chadha Berges, Ronak Singh Chadha Berges, Paul Blackwell , Daniella Bowen, Lee Byford, Abigail Carter-Simpson, Amer Chadha-Patel, Joshua James Cole, Jonno Davies, Kriss Dosanjh, Scott Folan

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Blinded by the Light

Yapımcı Firma: Bend It Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 117 dk.

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 30.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com