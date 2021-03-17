Blaze Esports PUBG kadrosuna yeni bir isim ekledi "Hueth"

Blaze Esports, Emir "Hueth" Çakmak ile anlaştı.

Blaze Esports, PUBG kadrosuna Emir "Hueth" Çakmak ile anlaşarak yeni bir isim ekledi.

Aktif Kadro ID Ad Rol Katılma Tarihi Cihan Haydari Captain 2019-07-23 Deniz Dasci Starter 2019-10-18 SemihCan Sahin Starter 2019-10-18 Ulas Kuzu Starter 2021-01-13

LiquiPedia verilerine göre organizasyonun PUBG kadrosu Hueth transferi ile 5 kişiye ulaşmış durumda. Ekibe yeni katılan Hueth'e ve Blaze Esports'a başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros