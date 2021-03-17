Blaze Esports PUBG kadrosuna yeni bir isim ekledi "Hueth"
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Blaze Esports PUBG kadrosuna yeni bir isim ekledi "Hueth"

17.03.2021 00:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:25
Blaze Esports PUBG kadrosuna yeni bir isim ekledi

Blaze Esports, Emir "Hueth" Çakmak ile anlaştı.

Blaze Esports, PUBG kadrosuna Emir "Hueth" Çakmak ile anlaşarak yeni bir isim ekledi.

Aktif Kadro

ID

Ad

Rol

Katılma Tarihi

Cihan Haydari

Captain

2019-07-23

Deniz Dasci

Starter

2019-10-18

SemihCan Sahin

Starter

2019-10-18

Ulas Kuzu

Starter

2021-01-13

LiquiPedia verilerine göre organizasyonun PUBG kadrosu Hueth transferi ile 5 kişiye ulaşmış durumda. Ekibe yeni katılan Hueth'e ve Blaze Esports'a başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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