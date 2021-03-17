Blaze Esports PUBG kadrosuna yeni bir isim ekledi "Hueth"
17.03.2021 00:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:25
Blaze Esports, Emir "Hueth" Çakmak ile anlaştı.
Blaze Esports, PUBG kadrosuna Emir "Hueth" Çakmak ile anlaşarak yeni bir isim ekledi.
|Aktif Kadro
|ID
|Ad
|Rol
|Katılma Tarihi
|Cihan Haydari
|Captain
|2019-07-23
|Deniz Dasci
|Starter
|2019-10-18
|SemihCan Sahin
|Starter
|2019-10-18
|Ulas Kuzu
|Starter
|2021-01-13
LiquiPedia verilerine göre organizasyonun PUBG kadrosu Hueth transferi ile 5 kişiye ulaşmış durumda. Ekibe yeni katılan Hueth'e ve Blaze Esports'a başarılar diliyoruz.
Kaynak: Playerbros