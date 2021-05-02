Blaze Esports ESA Otomobol Rocket League turnuvasından çekilme kararı aldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Blaze Esports ESA Otomobol Rocket League turnuvasından çekilme kararı aldı!

Blaze Esports ESA Otomobol Rocket League turnuvasından çekilme kararı aldı!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

Blaze Esports nisan ayında şampiyon olduğu ESA Otomobol Rocket League turnuvasından çekilme kararı aldı!

Başarılı Türk espor organizasyonlarından Blaze Esports ESA Otomobol Rocket League turnuvasından çekilme kararı aldığını duyurdu. Tecrübeli takım turnuvadan ayrılmasının sebebini turnuva organizasyonunun profesyonelliğe ve uluslararası kurallara aykırı tutumlardan kaynaklı olduğunu söyledi. Takım bu konu hakkında taraftarlarına ve kamuoyuna bir duyuru yazısı paylaştı.

Blaze Esports nisan ayında fastPay Wildcats'i 4-2 yenerek ESA Otomobol Rocket League turnuvasının şampiyonu olmuştu. Yapılan açıklamada Blaze

ifadelerini kullandı.

Kaynak: Playerbros

İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış
Babasını ve ağabeyini öldüren zanlı, daha önce de polise saldırmış
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Özcan Deniz Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bomba
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Blaze Esports ESA Otomobol Rocket League turnuvasından çekilme kararı aldı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 22:38:47. #1.14#

title