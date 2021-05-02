Blaze Esports ESA Otomobol Rocket League turnuvasından çekilme kararı aldı!

Blaze Esports nisan ayında şampiyon olduğu ESA Otomobol Rocket League turnuvasından çekilme kararı aldı!

Başarılı Türk espor organizasyonlarından Blaze Esports ESA Otomobol Rocket League turnuvasından çekilme kararı aldığını duyurdu. Tecrübeli takım turnuvadan ayrılmasının sebebini turnuva organizasyonunun profesyonelliğe ve uluslararası kurallara aykırı tutumlardan kaynaklı olduğunu söyledi. Takım bu konu hakkında taraftarlarına ve kamuoyuna bir duyuru yazısı paylaştı.

Blaze Esports nisan ayında fastPay Wildcats'i 4-2 yenerek ESA Otomobol Rocket League turnuvasının şampiyonu olmuştu. Yapılan açıklamada Blaze

ifadelerini kullandı.

Kaynak: Playerbros