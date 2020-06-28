Blackpink'in Yeni Şarkısı, YouTube İzlenme Rekorlarını Alt Üst Etti!
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Blackpink'in Yeni Şarkısı, YouTube İzlenme Rekorlarını Alt Üst Etti!

Tüm dünyada oldukça popüler olan video platformu YouTube'da yeni bir

Blackpink'in Yeni Şarkısı, YouTube İzlenme Rekorlarını Alt Üst Etti!
28.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:34

Tüm dünyada oldukça popüler olan video platformu YouTube'da yeni bir izlenme rekoru kırıldı. Blackpink'in yeni şarkısı, YouTube izlenme rekorlarını alt üst etti. BlackPink grubunun elde ettiği başarı ile ilgili detaylar haberimizde.

Blackpink'in Yeni Şarkısı, YouTube İzlenme Rekoru Kırdı

Güney Kore kökenli bir pop müzik türü olan K-pop, tüm dünyada popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. 2019 yılının Nisan ayında tüm dünyada popüler olan K-pop grubu BTS'nin Boy With Luv şarkısı, 24 saatte en çok izlenen video rekorunu kırmıştı. 2019 yılında izlenme rekorları kıran Boy With Luv şarkısı, günümüzde 829 milyon kez izlendi. Blackpink'in How You Like That şarkısı, 24 saatte en çok izlenen video rekorunu kırarak BTS'nin Boy With Luv şarkısını tahtından etti. How You Like That şarkısı, şu an itibarıyla 120 milyon izlenmeye ulaştı ve hızlı bir şekilde artmaya da devam ediyor. Blackpink, geçtiğimiz yıl YouTube'da bir rekora daha imza atmıştı. BlackPink grubunun Kill This Love şarkısı, 100 milyon izlenmeye en hızlı ulaşan şarkı olmuştu.

BTS grubunun Boy With Luv şarkısı, 24 saatte 74.6 milyon kez izlenmişti. Blackpink'in How You Like That şarkısı, 24 saatte 82.4 milyon kez izlenerek 24 saatte en çok izlenen video rekoru kırdı. Blackpink, How You Like That şarkısı ile büyük bir başarıya imza attı.

Blackpink grubu, 2016 yılında YG Entertainment tarafından kuruldu. Blackpink grubu, Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé olmak üzere dört üyeden oluşuyor. Blackpink'in rekorları alt üst eden How You Like That şarkısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından 24 saatte en çok izlenme rekoru kıran şarkı ile ilgili düşüncelerinizi belirtebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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