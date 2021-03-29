Black Squad sistem gereksinimleri 2021 - Önerilen ve minimum sistem gereksinimleri!

Black Squad sistem gereksinimleri nelerdir? Black Squad (daha önce Viper Circle olarak biliniyordu), NS Studio tarafından Alliance of Valiant Arms'ın eski yapımcısı Park Bo-Hyun'un etrafında toplanan bir ekip tarafından geliştirilen ücretsiz, askeri temalı bir birinci şahıs nişancı video oyunudur. Güney Kore merkezli NS Studio. Oyun 2013'te halka açıldı, ancak daha sonra, özellikle modern savaşın bazı unsurları ile yakın gelecekten askeri temaya kadar tam bir revizyondan geçti.

Siyah Squad çukurları iki takım, Viper Çember ve Barışçı çeşitli birbirlerine karşı, oyun modları ve haritalar için çağrı oyunculara 20 oyuncular ve "büyük ölçekli" 32 oyuncu maçları kadar barındırmak ve veriyor olabilir hava saldırısı ve topçu desteğidayalı, özel yetenek sistemi . Oyuncular birçok modern gerçekçi ateşli silah arasından seçim yapabilir ve FPS becerilerini geliştirebilir. İşte, Black Squad sistem gereksinimleri 2021!

BLACK SQUAD HİKAYESİ

Tüm dünyada gizemli vakalar bildiriliyor ... Görünüşe göre Viper Circle bu suçların arkasındaki grup.

CIA'nın raporuna göre, Viper Circle, meşru işleri yürüten uluslararası bir şirket olarak biliniyor. Bununla birlikte, şirketin cephesinin altında yatan daha fazlası olabilir.

Gerçekte, Viper Circle, dünyadaki tüm suç güçlerini ve faaliyetlerini kendine çeken acımasız bir organizasyondur; bunları kar için kullanmak. Şu anda, örgütlerinin gücü o kadar güçlü ki, CIA kendilerini kötü şöhretli grupla başa çıkmaktan aciz saydı.

Bu tür aşırı önlemleri alamadıkları için, BM üyeleri resmen Barış Yapıcı olarak bilinen Küresel Terörle Mücadele Görev Gücü'nü oluşturmak için bir araya geldi .

Peacemaker'ın misyonu, Viper Circle'ı durdurmak ve dünyayı gelecekteki tehditlerden kurtarmaya dahil olan lider güç olmaktır.

Her iki grup da birbirini devirmeye devam ederken gerilimler kaynamaya başlar.

Viper Circle'a katılmak ve Dünyaya hükmetmek mi? Veya Peacemaker ile dünyayı kurtarmak mı? Savaş başladı. Hangi tarafa katılacaksın?

BLACK SQUAD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64bit

İşlemci: CORE2 DUO 2.2GHZ/ AMD Athlon 64 X2 2.66GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GEFORCE 8600 OR GT630/ RADEON HD 6750

DirectX: Sürüm 9.0

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: CORE i3-4170/ AMD FX-8300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 or AMD Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 9.0

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan