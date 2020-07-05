ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
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ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın

George Floyd'un öldürülmesinin ardından ABD'de sular durulmuyor. Son olarak kendilerine Black Panther ismi veren silahlı bir grup, sokağa indi ve aşırı sağcı beyazlara karşılarına çıkma çağrısı yaptı.

05.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:49

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un öldürülmesinin ardından kaos ortamı devam ediyor. Son olarak kendilerine "Black Panther" (Türkçesi Siyah Panter) adı veren bir grup sokağa inerek savaş çağrısı yaptı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Stone Mountain şehrinde kendilerine "Black Panther" ismini veren siyahi bir grup, ellerinde silahlarla sokağa çıktı.

BLACK PANTHER'DEN SAVAŞ MEYDANI ÇAĞRISI

Black Panther grubu, beyaz aşırı sağcılara "savaş alanında karşılarına çıkma" çağrısında bulundu. Aşırı sağcılar, er meydanı çağrısına henüz yanıt vermedi. ABD kamuoyu gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor.

NE OLMUŞTU?

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın

Manşet

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