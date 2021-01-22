Black Mirror dizisi gerçek mi oluyor? Microsoft, ölen kişilere ait bilgilerle sohbet robotu yapmak için patent aldı

Microsoft, ölen kişilerin kişisel bilgilerini kullanarak sohbet robotu yapmak için patent aldı. Konu dünya gündeminde büyük yankı uyandırırken, sosyal medya kullanıcıları, "Black Mirror" dizisine atıfta bulunarak "Senaryo gerçek oldu" ifadelerine yer verdi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'a ölen kişilerin kişisel bilgilerini kullanarak sohbet robotu yapmaya olanak tanıyan bir patent verildi. Patent, "Görüntülere, ses verilerine, sosyal medya gönderilerine, elektronik mesajlara" ve diğer kişisel bilgilere dayalı bir robotu tanımlıyor.

Sohbet robotunun temsil ettiği kişi; arkadaş, akraba, tanıdık, ünlü, kurgusal karakter, tarihi figür veya rastgele biri olabiliyor. Robotun geçmiş dönemde yaşamış ya da şimdiki dönemde yaşayan bir kişiye karşılık gelebileceği de belirtildi.

"KİŞİLER KENDİLERİYLE DE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR"

Microsoft ayrıca, "Kişiler kendileriyle de karşı karşıya gelebilir. Örneğin, kullanıcı sohbet robotunu yaratabilir ya da eğitebilir" ifadelerine yer vererek, hayattaki kullanıcıların öldükleri zaman için dijital bir yedek eğitebileceğini de ima etti.

Microsoft, görüntü ve derinlik bilgileri ya da video verileri aracılığıyla belirli kişilerin iki veya üç boyutlu modellerinin oluşturulabileceğini de patente dahil etti.

AKILLARA BLACK MİRROR DİZİSİ GELDİ

Bu durum ise akıllara Black Mirror dizisinin 'Be Right Back' bölümünü getirdi. Microsoft'un aldığı patenet, bahsi geçen bölümde senaryo konusu olarak işlendi. Bölümde genç bir kadın bir uygulamayı kullanıp ölen sevgilisinin verilerini toplayarak sohbet robotu ve nihayetinde de bir robot oluşturuyor.

"MİCROSOFT ÇOK FAZLA BLACK MİRROR İZLİYOR OLABİLİR"

Öte yandan konuyla ilgili olarak sosyal medyadan binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar dizinin gerçeğe dönüştüğünü vurgulayarak, "Microsoft çok fazla Black Mirror izliyor olabilir" denildi.