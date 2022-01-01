Bizum Hoca 2 oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 konusu, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon dizilerin henüz başlamamasıyla birlikte bazı TV kanallarında yerli ve yabancı filmler yayınlanmaya devam ediyor. Bu filmlerden birisi de Kanal D'de bugün yayınlanacak olan Bizum Hoca 2 filmi oldu. İzeyiciler, Bizum Hoca 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Bizum Hoca 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. İşte detaylar...
Bizum Hoca, 7 Mart 2014 tarihinde vizyona giren türk yapımı komedi filmi. Yönetmenliğini Serkan Acar, Yılmaz Okumuş'un yaptığı filmin senaristliğini de yine Serkan Acar yaptı. Peki, Bizum Hoca 2 konusu ne? Bizum Hoca 2 oyuncu kadrosunda kimler var?
Bizum Hoca 2 TV'de ilk kez bugün yani 8 Eylül Çarşamba günü Kanal D'de saat 20:00 'da ekranlara gelecek.
Bizum Hoca, 7 Mart 2014 tarihinde vizyona giren türk yapımı komedi filmi. Yönetmenliğini Serkan Acar, Yılmaz Okumuş'un yaptığı filmin senaristliğini de yine Serkan Acar yaptı.
Trabzon'un bir köyüne atanan imamın bir türlü gelmemesi sonucu köy sakinleri kendilerine vekaleten bir imama arayışına girişirler. Köyde resmi olarak imam olmayan 'Bizum Hoca' lakaplı birisini imam olarak seçerler. Bu sırada köyde Hidro elektrik santrali yapılacağı haberi yayılır. Köylüler buna karşı çıkmak için mücadeleye girişirler ve lider olarak ise Bizum Hoca'yı seçerler. Bir yandan bu olaylar yaşanırken diğer taraftan ise köye atanan asıl imam gelir ve olaylar bundan sonra içinden çıkılmaz bir hale gelir.
Cezmi Baskın : Bizum Hoca
Levent Ülgen : Kemal
Serhat Özcan : Ekrem Hoca
Sabriye Kara : Dobi Nene
Erdem Baş : Mahmut
Seymen Aydın : Yaşar Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Mehmet Usta : Cemal
Şamil Kafkas : İdris
Adem Yılmaz : Ali Yavuz
Özge Gürel : Kardelen
Volkan Girgin : Necip
İsrafil Köse : İhsan
Tahsin Taşkın : Cevdet
Alay Cihan : Dursun
Pınar Şenol : Hatice
Harun Çelik : Avukat Enver
Fatih Topçuoğlu : Pilita İsmail
Semih Habiboğulları : Fatih
Ibrahim Yattara : Jüri Üyesi 1
Ayşe Natır : Songül Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Hülya Polat : Jüri Üyesi 2
Yılmaz Okumuş : Jüri Üyesi 3
Florent Malouda : Futbolcu 1
Jose Bosingwa : Futbolcu 2
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