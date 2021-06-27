Bizimkiler'in Cemil'i vefat etti
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Bizimkiler'in Cemil'i vefat etti

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Bizimkiler'in Cemil'i vefat etti Bizimkiler dizisinin Cemil karakteri Uğurtan Sayıner, İzmir'de vefat etti.

Bizimkiler'in Cemil'i vefat etti

İZMİR - Bizimkiler dizisinin Cemil karakteri Uğurtan Sayıner, İzmir'de vefat etti.

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin 'Cemil' karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen yıl ağustos ayında hastaneye yatırılmıştı. 77 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirilmişti. Tedavisinin ardından taburcu olan Sayıner, İzmir'de oyuncular Şehmus Yığın ve Osman Cavcı ile birlikteydi YouTube'da skeç yapıyordu. Bizimkiler dizisinin efsaneleşen karakteri Sayıner, bugün İzmir'de vefat etti. Vefatının ardından sosyal medyada mesaj yayımlayan Osman Cavcı, "Duygularımı anlatmaya ne kelimeler ne de cümleler yeter babam. Şu üç günlük dünyada şöyle geçmişe baktığımda ne çok şey öğrenmişim meğer senden diyorum, ne kadar şanslıymışım seni tanıma fırsatım olduğu için ustam. Bana öğrettiklerin, bana babacan bakışların ve sözlerin ebediyen benimle kalacak. Çok üzgünüm çok mekanın cennet olsun büyük usta" yazdı.

Sayıner, sağlık sorunları yaşamadan önce İzmir Karşıyaka'da Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezinde tiyatro gösterimi sunuyordu.

"Sıramı bekliyorum" demişti

Sayıner, İHA'ya yaptığı röportajda, "Bizimkiler'de oynayan 23 arkadaşım vefat etti. Neredeyse bir tek ben kaldım. Ben de sıramı bekliyorum" demişti. Sayıner'in cenazesinin salı günü defnedileceği öğrenildi.

Bizimkiler'in Cemil'i vefat etti
Bizimkiler'in Cemil'i vefat etti
Bizimkiler'in Cemil'i vefat etti
Bizimkiler'in Cemil'i vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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