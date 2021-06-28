Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşında, neden vefat etti? Uğurtan Sayıner nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşında, neden vefat etti? Uğurtan Sayıner nerelidir?

Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşında, neden vefat etti? Uğurtan Sayıner nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bizimkiler dizisindeki "Sevim koş" repliği ile hafızalara kazınan "Sarhoş Cemil" karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşında, neden vefat etti? Uğurtan Sayıner nerelidir?

Bizimkiler dizisindeki "Sevim koş" repliği ile hafızalara kazınan "Sarhoş Cemil" karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Uğurtan Sayıner ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

Uğurtan Sayıner , 16 Eylül 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Kamuoyunda daha çok Bizimkiler dizisindeki Cemil karakteri ile tanınır. İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit Depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı. 27 Haziran 2021 Pazar günü yaşlılığa bağlı nedenlerde vefat etti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kerem Kamışlı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşında, neden vefat etti? Uğurtan Sayıner nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 17:15:57. #1.15#

title