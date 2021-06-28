Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşında, neden vefat etti? Uğurtan Sayıner nerelidir?

Bizimkiler dizisindeki "Sevim koş" repliği ile hafızalara kazınan "Sarhoş Cemil" karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner kaç yaşında, neden vefat etti? Uğurtan Sayıner nerelidir?

Bizimkiler dizisindeki "Sevim koş" repliği ile hafızalara kazınan "Sarhoş Cemil" karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu, internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Uğurtan Sayıner ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

Uğurtan Sayıner , 16 Eylül 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Kamuoyunda daha çok Bizimkiler dizisindeki Cemil karakteri ile tanınır. İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit Depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı. 27 Haziran 2021 Pazar günü yaşlılığa bağlı nedenlerde vefat etti.