Bizim Hikaye filmi nedir? Bizim Hikaye film konusu nedir? Bizim Hikaye oyuncuları kimler? Bizim Hikaye filmi hakkında merak edilen her şey!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bizim Hikaye filmi nedir? Bizim Hikaye film konusu nedir? Bizim Hikaye oyuncuları kimler? Bizim Hikaye filmi hakkında merak edilen her şey!

Türk sinemasının sevilen yapımlarından biri olan Bizim Hikaye hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Bizim Hikaye filmi nedir? Bizim Hikaye film konusu nedir? Bizim Hikaye oyuncuları kimler? Bizim Hikaye filmi hakkında merak edilen her şey!

Bizim Hikaye filmi nedir? Bizim Hikaye film konusu nedir? Bizim Hikaye oyuncuları kimler? Bizim Hikaye filmi hakkında merak edilen her şey!
14.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:16

Türk sinema tarihinde sevilen yerli yapımlardan biri olan Bizim Hikaye, vizyona girdiği tarihten itibaren beğenilen ve tartışılan bir film oldu. Yerli film Bizim Hikaye güçlü ve genç oyuncu kadrosu ile göz doldurdu. Bizim Hikaye hakkında sinema severlerin merak ettiği soruları sizler için yanıtladık.

BİZİM HİKAYE KONUSU NEDİR?

İsmail, yazdığı bir kitaptan dolayı 12 Eylül 1980 döneminde cezaevine düşer. Karısı Nimet hamiledir ve iki çocuğuyla kimsesiz kalmıştır. Üç sene sonra kocasının ölümü onu iyice yalnızlaştırır. Üç çocuğunu büyütür ve okutur. Avukat olan büyük oğlu Ahmet babasının haksız yere yattığını ve hiçbir suçu olmadığını söyleyerek dava açıp babasının günlüğünü alır ve iade-i itibar davası açar. Ahmet'in yarınını bu dava belirleyecektir.

Bizim Hikaye filmi nedir? Bizim Hikaye film konusu nedir? Bizim Hikaye oyuncuları kimler? Bizim Hikaye filmi hakkında merak edilen her şey!
BİZİM HİKAYE FİLM

BİZİM HİKAYE KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Yasin Uslu

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2015 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 27 Mart 2015 Cuma

Senaryo: Yasin Uslu, Seda Altaylı Turgutlu

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI KİMLER?

Cansel Elçin

Haluk Piyes

Sera Tokdemir

Naz Elmas

Burcu Kıratlı

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı Haber
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Haber
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını...
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor
Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor
ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı
ABD'den gündemi sarsan iddia: Çinli hackerlar koronavirüsü araştıran merkezleri hedef aldı
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Meral Akşener Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Hatice Çarpar Burcu Esmersoy Yılmaz Erdoğan Yasemin Özilhan
Spor Hasan Şaş Tamer Tuna Loris Karius Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Adana İstifa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bizim Hikaye filmi nedir? Bizim Hikaye film konusu nedir? Bizim Hikaye oyuncuları kimler? Bizim Hikaye filmi hakkında merak edilen her şey! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 16:32:36. #1.15#
title