Bizde Türk-Kürt, Hiç Bir Kesim Ayrımı Yok"

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar'daki seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vural, "Bizim Türk-Kürt, hiç bir kesim için ayrımımız yok. Bütün kardeşlerimize kapımız açık. CHP ve DSP'ye oy verenlerin gerçek MHP'li olduğuna inanmıyorum" dedi.

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, "Adalar'daki HDP seçmeni, diğer bölgelerdekine benzemez. HDP seçmeninin bir grubu, muhafazakar Kürt kardeşlerimizin oluşturduğu Anadolu kültürünü buraya taşımış insanlar. Bir kısmı da kentsel dönüşüme evlerini sokarak gelen insanlar. Muhafazakar Kürt kardeşlerimizin HDP zihniyetiyle tamamen kandırıldığına inanıyorum. AK Parti'nin onlara vermediği herhangi bir şeyi HDP verebilmiş değildir. Bizim kendi içimizde Türk-Kürt ayrımımız yoktur. Bizim onlar için verdiğimiz ayrı bir savaş vardır. Bunu belli bir kesim anlıyor. Onlara sadece sandıkta değer veren zihniyet, gerçek hayatta değer vermiyor" değerlendirmesinde bulundu.

CHP VE DSP'YE OY VEREN GERÇEK MHP'Lİ DEĞİLDİR

MHP ile çok güzel bir ittifak sağladıklarını açıklayan AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, "Biz Meclis üyelerimizi seçerken de bu güzel ittifakı gösterdik. Adalar'da MHP seçmen sayısı çok değil aslında. Ama mevcut olanı da korumak durumundayız. CHP'ye ve DSP'ye destek veren insanlar var. Gerçek MHP'li siyasi liderinin destek verdiği yere destek vermelidir. DSP'ye oy veren bir kitle olduğu söyleniyor. Onunda çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki kitle bir menfaat kitlesidir. Bu kişinin zihniyeti ile alakalı. O tarafa giden arkadaşların da MHP'nin itibarını zedelediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ADALAR'I EN İYİ KİMİN YÖNETECEĞİNİ GÖRMELİLER

İYİ Parti seçmeni hakkında düşüncelerini dile getiren AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, "MHP'nin içinden küskün bir grubun ayrılması ve kendilerine diğer partileri çok yakın görmeyip, bir çatı altında oluşmuş bir gruptur. AK Parti ve MHP'nin ittifakı doğrultusunda CHP'ye yakınlaştılar. Çokta fazla yorum yapmak istemiyorum. Zaten diğer partilerden kopmuş insanlar oldukları için CHP'ye destek veriyorlar. Keşke Adalar'ı en iyi kimin yöneteceğini görseler" dedi.

GERÇEK ADALILAR, BİR ADALI'YA DESTEK VERECEKTİR

Seçim sürecinde aldığı tepkilerin olumlu yönde olduğunu belirten Vural, "Bizim şu ana kadar dokunup da, oyunu alamadığımız kimse yok. Diğer başkan adayları evlere giriyorlar, 15 dakika konuşup çıkıyorlar. Biz girdiğimiz her evde projelerimizi sadece 40 dakikada anlatıyoruz. Daha net ve öz ilerliyoruz. Ben seçmenlerin projelerimizi tanıttıktan sonra bize destek vermeyeceklerine inanmıyorum. Gerçek Adalılar destek verecektir" diye konuştu.

ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL HAKKINDA

1978'de İstanbul-Adalar'da doğan Özlem Öztekin Vural, aslen Ordu-Mesudiyelidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı'nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı. 2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Özlem Öztekin Vural, 5. Olağan Kongre'de yeniden İl Yönetim Kurulu'na seçildi ve yeniden Sekreterya Birim Başkanlığı görevini üstlendi. Vural, 2018'de tekrar Adalar AK Parti İlçe Başkanlığı'na seçildi.31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Ak Parti'den Adalar Belediye Başkan Adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Vural, evli ve 1 kız çocuğu annesidir. - İstanbul

Kaynak: DHA