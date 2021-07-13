Bizans dönemine ait manastır sprey boya ile tahrip edildi
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Bizans dönemine ait manastır sprey boya ile tahrip edildi

Bizans dönemine ait manastır sprey boya ile tahrip edildi
Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde 10'uncu yüzyıla ait Bizans dönemine ait Büyük Saray Manastırı kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boya ile tahrip edildi.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde 10'uncu yüzyıla ait Bizans dönemine ait Büyük Saray Manastırı kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boya ile tahrip edildi.

Medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi doğal güzelliklerinin yanında tarihi dokusu ile de yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği bölgelerden birisi oldu. Bölgede bulunan birçok yer altı şehri, kilise ve manastırın yer aldığı Erdemli Mahallesi'nde 10'uncu yüzyıla ait Bizans dönemi Saray Manastırı kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boya ile tahrip edildi. Hristiyanlığın ilk dönemlerde yapılan manastırın restore edilerek turizm kazandırılmasını isteyen Erdemli mahalle muhtarı Ahmet Çavuş "Erdemli mahallemiz birçok tabi güzelliğin yanında tarihi de mekanlara da sahiptir. Bu tarihi mekanlardan birisi olan Büyük Saray Manastırı bazı kişiler tarafından sprey boya ile tahrip edildi. Yine bu tarihi yapı içerisinde yakılan ateş nedeniyle her yer is lekesi oldu. Kaymakamlığımızın defalarca tedbir almasına rağmen tahrip devam etti. Birçok yerli ve yabancı turistin geldiği bu tarihi yapının restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede bölgenin sit alanının ilan edildiği ilerleyen dönemlerde bölgenin restorasyon çalışması için restorasyon ve konservasyon planına dahil edileceği ifade edildi.


- Kayseri
Bizans dönemine ait manastır sprey boya ile tahrip edildi
Bizans dönemine ait manastır sprey boya ile tahrip edildi
Bizans dönemine ait manastır sprey boya ile tahrip edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci

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