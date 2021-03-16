Bizans döneminden kalma Kiliseli Tüccar Han'da restorasyon çalışmaları başladı
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Bizans döneminden kalma Kiliseli Tüccar Han'da restorasyon çalışmaları başladı

16.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:41
Bizans döneminden kalma Kiliseli Tüccar Han'da restorasyon çalışmaları başladı

BOLU'nun Gerede ilçesinde Bizans dönemine ait ilk ticaret merkezi olan tarihi Kiliseli Tüccar Han, zamanın mimarisinin birleşimiyle harmanlanarak restore edilmeye başlandı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde Bizans dönemine ait ilk ticaret merkezi olan tarihi Kiliseli Tüccar Han, zamanın mimarisinin birleşimiyle harmanlanarak restore edilmeye başlandı. Tarihi han, duvarındaki Arapça Allah yazısı ve haç işaretiyle dikkat çekiyor. Bu yıl içerisinde hizmete girecek tarihi han içerisinde 25 odalı butik otel de yer alacak.

?Gerede ilçe merkezindeki, çökme noktasına gelen Bizans döneminden kalma Kiliseli Tüccar Han'ın eski görünümüne kavuşması için çalışma başlatıldı. Yıllar süren proje ve onay süreçlerinin ardından, tarihi handa restorasyon çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 1970'lerde binanın dışına yapılan badana özenle kaldırılarak orijinal taşlar ortaya çıkartıldı. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra, hanın içerisine açılır kapanır cam tavan konuldu. Tarihi dokusu bozulmadan yapılan restorasyonun ardından hanın içerisinde 25 odalı butik otel hizmet verecek. Tarihi han tamamlandığında üst katları butik otel, alt katları ise lokanta, kafeterya ve yöresel ürün ticaret merkezi olacak. Dış duvarında Arapça Allah yazısının yanı sıra haç işareti bulunan handaki çalışmalar bu yıl içerisinde tamamlanacak.


Bizans döneminden kalma Kiliseli Tüccar Han'da restorasyon çalışmaları başladı
Bizans döneminden kalma Kiliseli Tüccar Han'da restorasyon çalışmaları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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