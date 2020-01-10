Biz Böyleyiz Filmi
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Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir’deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.
Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 'Biz Böyleyiz' filminin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, Hümeyra, Boran Kuzum, Meriç Aral, Özge Özpirinççi, Berrak Tüzünataç gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Caner Özyurtlu
Senaryo: Caner Özyurtlu, Melikşah Altuntaş, Berrak Tüzünataç
Oyuncular: Şebnem Bozoklu, Hümeyra, Özge Özpirinçci, Boran Kuzum, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral, Engin Öztürk
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Biz Böyleyiz
Yapımcı Firma: Avşar Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 121 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 10.01.2020
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