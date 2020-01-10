Biz Böyleyiz Filmi

10.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:58

Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir’deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.

Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 'Biz Böyleyiz' filminin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, Hümeyra, Boran Kuzum, Meriç Aral, Özge Özpirinççi, Berrak Tüzünataç gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Senaryo: Caner Özyurtlu, Melikşah Altuntaş, Berrak Tüzünataç

Oyuncular: Şebnem Bozoklu, Hümeyra, Özge Özpirinçci, Boran Kuzum, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral, Engin Öztürk

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Biz Böyleyiz

Yapımcı Firma: Avşar Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 121 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 10.01.2020



Biz Böyleyiz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com