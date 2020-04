"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 82 yaşındaki Hatice Teyzeden bağış Adana'nın Ceyhan ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Hatice Çınar, emekli maaşından biriktirdiği 600 lirasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Hatice Çınar, emekli maaşından biriktirdiği 600 lirasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katkı sağlamak isteyen Hatice Çınar, AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül ve Kadın Kolları Başkanı Emine Sankiray'ı arayarak emekli maaşından biriktirmiş olduğu 600 TL'sini bağışlamak istediğini söyledi.

Bunun üzerine AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Kadın Kolları Başkanı Emine Sankiray ve Medya Tanıtım Sorumlusu Mehmet Şahin'le Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Çınar'ı ziyaret ettiler.

Bünül, ziyarette yaptığı konuşmada, "Türkiye genelinde 65 yaş üstü ailelere yardım noktasında Cumhurbaşkanımız bir kampanya başlattı. Duyarlılığınızdan dolayı size teşekkür etmek için ziyaretinize geldik. Cumhurbaşkanımızın, İl Başkanımızın selamlarını sana getirdik, çok selamları var. Bu yapmış olduğunuz anlamlı bağıştan dolayı sizi tebrik ediyor, herkese örnek olmasını diliyorum" dedi.

Bağışta bulunan Hatice Çınar da, "Ben rahmetli eşimden dolayı emekli maaşı alıyorum. Her ay emekli maaşımdan biriktirdiğim paramı bundan 2 ay önce evlenecek olan bir genç kızımızın hiç çeyizi olmadığı için çeyizine katkım olsun diye ona verdim. Daha önce Mehmetçiğimize de bağışladım. Kocamdan bin 600 TL emekli maaşı alıyorum, çok şükür bu para bana ve evimin geçimine yetiyor. Kalan parayı değerlendirip ihtiyaç sahibi olanlara veriyorum. Bu defa da biriktirdiğim parayı Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyaya destek olmak için biriktirdiğim 600 TL paramı bağışlıyorum. Allah Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olsun. İnşallah 2 haftada biter bu salgın hastalık. Bu paramı ölümüm için her an bir rahatsızlığım için ayırdığım paraydı bu kampanyaya benim de katkım olsun diye bağışlıyorum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızı ölmeden görmeyi çok istiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözü ile görmeyi çok istediğini dile getiren Hatice Teyze, "Ben 82 yaşındayım. Beni annesinin yerine koysun. Ona bir defa sarılıp, dua etmek istiyorum. Onu oğlum gibi görüyorum, ben başka ne isteyeyim, bütün dertlerimi Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA