BitTorrent Coin Yorum (19 Nisan): BitTorrent (BTT) Fiyat Analiz
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BitTorrent Coin Yorum (19 Nisan): BitTorrent (BTT) Fiyat Analiz

BitTorrent Coin Yorum (19 Nisan): BitTorrent (BTT) Fiyat Analiz
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

BitTorrent Coin Yorum: BitTorrent, son 24 saatte yaklaşık% 10'luk bir kayıp kaydetti ve 4 saatlik zaman diliminde tek bir şamdan, 0,005 $ 'dan 200-SMA (yeşil) kadar düştü.

BitTorrent (BTT) 19 NİSAN

Sıkıştırma momentum Göstergeivme ayılar dinlenmiş yarı sınırının altında hareket, ancak dalgalanma alt ucunda idi. Düşük volatilite, yaklaşık 0,007 dolarlık destek kayıplarını en aza indirebilir ve fiyat, sıkı bir kanalda konsolide olmaya devam edebilir.

Öte yandan, MACD düşüş eğilimi gösterdi ve yarı çizginin altına inme tehdidinde bulundu. Önümüzdeki seanslarda düşüş devam ederse, BTT 0,0057 $ işaretine doğru düşebilir.

BitTorrent (BTT) 15 NİSAN

BTT, ayın başlarında 0,013 $ 'a yükselişinden bu yana istikrarlı bir düşüş trendi izliyor. BTT, 0,0073 $ - 0,0075 $ alanı civarında talep buldu ve 0,0075 $ destek seviyesi ile 0,0088 $ direnç seviyesi arasında konsolide olabilir.

OBV fiyat düşük düşük yaptı bile boğaların BTT birden çok kez $ 0.0075 test bile satın almaya devam ettiğini düşündürmektedir yüksek alçak şekillendirme edildi. Bu talep önümüzdeki birkaç hafta içinde veya daha kısa sürede BTT için toparlanmada gerçekleşebilir. Awesome Oscillator'a göre, yazı yazılırken momentum yükseliş lehine geri dönmenin eşiğindeydi

Ne oldu: BTT fiyatı, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer dijital para birimleri yükselişe geçmesine rağmen son zamanlarda keskin bir düşüş gösterdi. Bu performansın nedeni, fiyatın yalnızca bu yıl% 4000'den fazla arttığı düşünülürse, çoğunlukla kar elde etmektir. Fiyat düştükçe, birçok alıcı dağıtım aşaması olarak bilinen aşamada satış yapmaya başladı.

Neden önemli: BitTorrent, büyük bir ralli yaptıktan sonra bu dağıtım aşamasından geçen tek dijital para birimi değil. Son hafızalarda, Dogecoin, Theta ve Crypto.com gibi para birimleri büyük bir ralliden geçtikten sonra mücadele etti.

BitTorrent fiyatı için sırada ne var?

Dört saatlik grafikte, BitTorrent platformunun yerel belirteci olan BitTorrent madalyonunun dikkat çekici hikayesini görüyoruz. Yeni başlayanlar için, bu, insanların çoğunlukla ücretsiz olarak içerik indirmelerine ve izlemelerine izin veren dünyanın en büyük torrent platformudur.

Ancak son zamanlarda, kar alma nedeniyle fiyat düştü. Unutma, bir hafta önce, sahiplerini geri çekilmeye hazır olmaları konusunda uyardım çünkü bu eğilimin yakında gerçekleşeceğini tahmin etmiştim.

Fiyat % 38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin altına düştü. Ayrıca, 25 günlük ve 15 günlük hareketli ortalamaların altına düşerken, ortalama gerçek aralık (ATR) 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye düştü.

Dolayısıyla bence bu dağıtım aşaması bitmedi ve fiyat baskı altında kalacak. Bu nedenle, izlenecek temel seviye 0,0074 $ 'dır ve bu da mevcut seviyenin yaklaşık% 10 altındadır. Bu seviyenin altına düşerse, ayıların kontrol altında olduğu ve daha sonra 0,0073 $ 'dan% 50 geri çekmeyi hedefleyecekleri anlamına gelecektir. Diğer taraftan, 0,0105 $ 'da% 23,6 düzelmenin üzerinde bir hareket, düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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